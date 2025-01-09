Школьные каникулы в Севастополе закончились сегодня

Севастопольские школьники начали вторую половину учебного года сегодня, 9 января.

Некоторые Telegram-каналы распространили недостоверную информацию якобы о продлении школьных каникул.

«Информация в соцсетях о якобы продлении зимнего отдыха недостоверна», — сообщает правительство города.

Директор Департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос призвал родителей доверять официальной информации и подчеркнул, что каждая образовательная организация принимает годовой календарный график работы в соответствии с федеральными требованиями по нормированию учебной нагрузки и распределению периодов учебного времени и каникул.

9 января многие родители выходят после праздников на работу, а севастопольские школьники возвращаются на уроки.

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Ольга Сурикова