Спасатели «КРЫМ СПАС» вытащили лошадь из четырехметровой ямы в Щелкино

Спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» помогли вытащить лошадь из ямы.

7 января в 18:45 поступила информация о том, что в городе Щелкино лошадь упала в яму глубиной 4 метра и требуется помощь спасателей для ее извлечения.

Для этого на место происшествия выехали три сотрудника Ленинского аварийно-спасательного отряда. Они использовали лестницу, стропы и автокран, чтобы достать животное из труднодоступного места.

К счастью, лошадь осталась целой и невредимой. В ходе операции сотрудники чрезвычайного ведомства тщательно соблюдали все меры предосторожности, чтобы не причинить вреда животному.

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Кристина Ветер