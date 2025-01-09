Фейк: В Севастополе не справляются с экологической катастрофой

В некоторых телеграм-чатах появились посты о том, что Балаклавская бухта вся в мазуте и ее никто не убирает, а с пляжей Фиолента несколько дней не вывозят мешки с собранным неравнодушными севастопольцами мазутом.

В Telegram-канале «Война с фейками» опровергли данную информацию и дали следующие разъяснения: «Работа по ликвидации экологической катастрофы в Черном море, которая добралась и до Севастополя, ведется непрерывно. Губернатор регулярно публикует оперативную информацию о ликвидации последствий выброса мазута в регионе».

Помимо неравнодушных жителей, к работе привлечены все городские службы и ведомства, организована работа волонтеров.

«Ситуация в Балаклавской бухте контролируемая: мазут оперативно убирается, рыбаки заняты своим обычным делом, а люди спокойно гуляют по набережной», — также подчеркивается в официальном канале мессенджера.

Что касается «забытых всеми» на три дня мешков с мазутом на пляжах Фиолента, то, отмечается, что эти посты являются ничем иным, как нагнетанием паники и провокацией. Департамент общественной безопасности сообщил, что информация о самостоятельно собранных неравнодушными жителями мешках с загрязненным грунтом и камнями, поступила на номер 112 только накануне 7 января в 18:25. Все поступившие обращения оперативно берутся в работу и находятся на контроле.

Если вы обнаружили пятно мазута, пострадавшую птицу или готовы помочь службам с уборкой побережья — звоните на номер 112.

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Ольга Сурикова