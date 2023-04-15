Школьница из Севастополя разработала символ Международного фестиваля

Анна Вьюнова, обучающаяся детского севастопольского технопарка «Кванториум» стала победителем Межрегионального конкурса от детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород.

Разработанный ею герой Маскот стал талисманом Международного фестиваля «ТехноСтрелка». Лиса Федю она создала в рамках конкурса.

Ее проект был выбран из более 90 работ, присланных ребятами из разных уголков России. Аня обучается по программе «Основы 3D-моделирования» под наставничеством Яны Ткаченко.

Кроме подарков и диплома, она получила право на участие в медиахакатоне «MediaLight» без отборочного этапа, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова