Школьница из Севастополя разработала символ Международного фестиваля

Город Молодежь
15-04-2023
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Анна Вьюнова, обучающаяся детского севастопольского технопарка «Кванториум» стала победителем Межрегионального конкурса от детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород.

Разработанный ею герой Маскот стал талисманом Международного фестиваля «ТехноСтрелка». Лиса Федю она создала в рамках конкурса.

Ее проект был выбран из более 90 работ, присланных ребятами из разных уголков России. Аня обучается по программе «Основы 3D-моделирования» под наставничеством Яны Ткаченко.

Кроме подарков и диплома, она получила право на участие в медиахакатоне «MediaLight» без отборочного этапа, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова

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