Возле Инженерной школы девушка сбила мальчика на пешеходном переходе

В Севастополе возле Инженерной школы сегодня на пешеходном переходе был сбит мальчик. Как рассказали очевидцы, у него подозрения на перелом ноги, его доставили в больницу.

Предварительно, по рассказу хозяина авто, который сидел рядом с водителем, за рулем была его девушка. Она перепутала газ и тормоз.

Виновники аварии с места ДТП не скрылись. Остались на месте происшествия и обещают всячески помогать ребенку с восстановлением.

А пресс-службе полиции города сообщили, что, по предварительным данным, инцидент произошел, когда второклассник вышел из образовательной организации и стал переходить проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

При выяснении обстоятельств ДТП установлено, что девушка за рулем не имела прав. Признаков опьянения у нее не установлено.

По факту ДТП составлены административные материалы по ч.1 ст.12.7, ч.3 ст.12.7, ч.4 ст.12.15, ст.12.18, ст.12.24 КоАП РФ, проводится проверка.

Штрафы оплачивать придется, как девушке, севшей за руль —от пяти до пятнадцати тысяч рублей, так и парню, передавшему ей управление ТС —тридцать тысяч рублей. А также выписан штраф за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам.

Ольга Сурикова