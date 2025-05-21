В Севастополе на остановке из автобуса выпала женщина

Госавтоинспекция Севастополя разыскивает свидетелей происшествия

ЧП произошло 15 апреля около 9:47 по адресу: г. Севастополь, ул. Строительная, д. 18, в районе автобусной остановки «ЗАГС». При посадке-высадке пассажиров в автобус № 27 произошло падение женщины 1945 года рождения. Пенсионерка получила телесные повреждения.

Для проведения расследования по данному факту Госавтоинспекция просит свидетелей происшествия обратиться по телефонам: 73-84-78, 73-84-01, либо обратиться лично по адресу: г. Севастополь, ул. Промышленая, д. 1, кабинет д. 14.

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Ольга Сурикова