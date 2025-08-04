Пробка перед Крымским мостом снова выросла до почти двух тысяч машин

Крым
04-08-2025

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1820 машин.

Время ожидания около четырех часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 146 авто.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 