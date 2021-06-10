Севприроднадзор отлавливает лисиц для проверки на бешенство в селе Флотское

Добыто две лисицы

Сотрудниками Севприроднадзора для предотвращения распространения бешенства проводится регулирование численности лисиц на территории у с. Флотское.

«Добыто 2 лисицы, которые были направлены в Управление ветеринарии города Севастополя на исследования для доказательства отсутствия циркуляции вируса бешенства», – сообщает пресс-служба Севприроднадзора.

Также ведомство напоминает о важности вакцинирования домашних животных и о том, что дикие животные могут быть переносчиками болезней, поэтому к ним лучше не приближаться и не пытаться с ними взаимодействовать.

Напомним, в селе Флотское Севастополя ребенка покусала дикая лиса. Животное оказалось заражено бешенством, после чего в Балаклавском муниципальном округе объявлен карантин. После карантин был продлен после обнаружения аналогичного заболевания у кота.

Ольга Сурикова

Фото: live_sevastopol в ноябре 2020

