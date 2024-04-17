Горхоз Севастополя выплатит 70 тысяч рублей пострадавшей от бродячей собаки девочке

По решению суда департамент городского хозяйства Севастополя должен выплатить 70 тысяч рублей ребенку, которого укусила бездомная собака.

Иск в суд подала Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура.

Установлено, что в марте 2023 года возле магазина продуктов питания на ул. Лиговской на 11-летнюю девочку напала бродячая собака и укусила за руку. Для прохождения вакцинации после получения укушенной раны ребенок находился на стационарном лечении.

Собака не отловлена и до настоящего времени появляется в этом же районе.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда в размере 70 тыс. рублей в пользу пострадавшей девочки.

Также в ведомстве отметили, что в соответствии с требованиями федерального законодательства следить за бродячими животными должно правительство Севастополя в лице горхоза. В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов находится вступившее в законную силу решение суда по иску прокуратуры, согласно которому Департамент должен организовать отлов, лечение, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных в Севастополе. Вместе с тем, приют до настоящего времени не создан.

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Ольга Сурикова