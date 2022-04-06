Прокуратура Севастополя утвердила обвинение мужчине, после избиения которым погибла женщина

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту смерти женщины, которую избил ее сожитель.

Следствие полагает, что 32 летний, ранее судимый за разбойное нападение местный житель утром 15 февраля 2021 года, находясь в квартире своей сожительницы 1989 года рождения, не обнаружил ее дома и установил ее местонахождение у знакомого. Он привез женщину обратно и в ходе конфликта на почве ревности нанес ей не менее 13 ударов тупым твердым предметом (предметами) по голове, телу и конечностям. Затем, обладая навыками различных видов единоборств, мужчина с большой силой нанес потерпевшей удар в область правого бедра, от чего она упала на кафельный пол и сильно ударилась головой.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«Нападавший не принял меры для своевременного оказания женщине медицинской помощи, и на следующий день от полученных телесных повреждений она скончалась по месту своего жительства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Расследование по уголовному делу проводилось ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело будет направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе оперативники угрозыска Балаклавского района задержали жителя Кировской области, который ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Дмитрий Островский