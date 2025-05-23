Залужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно возвращения к границам 1991 или 2022 годов. сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина.

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — заявил Залужный на форуме в Киеве, пишет УНИАН.

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Ольга Сурикова

Фото: офис президента Украины