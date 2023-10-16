Севастополь одна из лучших «налоговых гаваней» для владельцев люксовых авто

В Севастополе один из самых низких «налогов на роскошь» для владельцев люксовых авто. Об этом сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В нашем городе за автомобиль мощностью 430 лошадиных сил состоятельный россиянин заплатит 129 тыс. рублей в год, а в Москве, Санкт-Петербурге и еще 48 регионах – 193, 5 тыс. рублей, что на 30 % больше.

Выгодней всего владеть дорогой машиной в Магадане. Там за машину в 430 л. с. придется заплатить 58, 1 тыс. рублей.

В целом по России, в 2022 году, количество премиальных автомобилей, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей, увеличилось на почти четверть, что составляет 3,6 тысячи единиц, достигнув 19,8 тысячи автомобилей. «Налог на роскошь» для всего луксового автопарка вырос на 31%.

Самое большое количество элитных автомобилей можно встретить на дорогах Москвы (8140), Санкт-Петербурга (2035), Московской области (1575), Краснодарского края (903), Свердловской области (509), Татарстана (433), Новосибирской области (334), Ростовской области (326), Красноярского края (283), а также Иркутской области (260).

Минимальное количество премиум-класса автомобилей можно наблюдать в Еврейской автономной области и на Чукотке (по одному), Тыве (2), Ненецком автономном округе (3), Хакасии и Республике Алтай (по 12), Мордовии (13), Орловской области (14), Сахалинской области (15) и Карелии (16).

Главные поступления от «налога на роскошь» в региональные бюджеты получаются в регионах, где больше всего зарегистрировано премиальных автомобилей. Москва занимает первое место, с 1,5 миллиарда рублей (44% общероссийских начислений), затем следуют Санкт-Петербург (354 миллиона рублей), Подмосковье (260,1 миллиона рублей), Краснодарский край (164,3 миллиона рублей), Татарстан (72,5 миллиона рублей), Свердловская область (61,9 миллиона рублей), Новосибирская область (58,5 миллиона рублей), Ростовская область (58 миллионов рублей), Самарская область (45,4 миллиона рублей) и Нижегородская область (35,6 миллиона рублей).

Напомним, Севастополь упал на две позиции по сравнению с прошлым годом и занял 64 строчку в рейтинге регионов России по уровню благосостояния населения