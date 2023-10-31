В Севастополе принят закон, защищающий права родителей погибших участников СВО

Депутаты Заксобрания Севастополя в двух чтениях приняли решения о внесении изменений в закон о предоставлении бесплатно земельных участков участникам СВО и членам их семей.

Как пояснила представитель губернатора города в Заксе Вита Романив, законопроект разработан с целью усовершенствования процедуры предоставления земельных участков членам семей погибших, умерших участников СВО.

Согласно принятому документу, к членам семей умерших и погибших участников СВО, имеющих право на получение участка, теперь будет отнесен один из родителей, в случае отсутствия супруги или детей или их отказа от получения участка. Также законодательно будет закреплено место в очереди за членами семьи погибшего или умершего участника СВО.

Ольга Сурикова