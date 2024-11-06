СевГУ реализует программы профессиональной переподготовки для сотрудников ЗАЭС

Севастопольский государственный университет реализует программы профессиональной переподготовки для сотрудников ЗАЭС.

Обучение проводится в очно-заочной форме с ноября 2024 г. по май 2025 г.

— Все программы разработаны с учётом особенностей задач ЗАЭС:

— ядерная энергетика и теплотехника;

— химическая технология материалов современной энергетики;

— холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения;

— атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг;

— экология и природопользование;

— электроэнергетика и электротехника.

Все участники программы получат дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации.

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Анна Левина