СевГУ реализует программы профессиональной переподготовки для сотрудников ЗАЭС

Севастопольский государственный университет реализует программы профессиональной переподготовки для сотрудников ЗАЭС.
Обучение проводится в очно-заочной форме с ноября 2024 г. по май 2025 г.
— Все программы разработаны с учётом особенностей задач ЗАЭС:
— ядерная энергетика и теплотехника;
— химическая технология материалов современной энергетики;
— холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения;
— атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг;
— экология и природопользование;
— электроэнергетика и электротехника.
Все участники программы получат дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации.
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Анна Левина