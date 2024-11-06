Футбольная команда ЛДПР одержала вторую победу в новом сезоне Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8

В субботу, 2 ноября, наши ребята встретились с командой «Дерби». Матч получился напряженным и богатым на события.

Уже в первом тайме ЛДПР вела со счётом 2:0 благодаря голам Сергея Сутулова и Никиты Алферина. В начале второго тайма соперник сумел сократить отставание, затем наши ребята вновь увеличили разрыв в счёте, отличился Дмитрий Комаров.

Ключевым моментом игры стало назначение пенальти в ворота ЛДПР. Однако вратарь нашей команды сумел отразить удар с «точки»! После этого футболисты ЛДПР провели несколько опасных атак и забили четвёртый мяч (автор гола – Патокин). «Дерби» удалось ответить лишь одним голом под конец встречи. Итоговый счёт – 4:2 в пользу ЛДПР.

После двух игр команда имеет в своём активе 6 очков и делит первое-второе место в турнирной таблице с командой «Море».

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Анна Левина