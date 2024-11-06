Детям до 14 лет могут запретить сидеть в соцсетях

Такую инициативу направила в Госдуму России уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец.

Она уверена, что дети в сети постоянно подвергаются опасности. И никто не может гарантировать, что их не вовлекут в преступную деятельность и они не станут жертвой мошенников.

Также возникает зависимость от соцсетей и крайне опасна травля на просторах интернета.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал авторов и отметил, что это очень правильное направление.

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Анна Левина