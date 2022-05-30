В Лувре вандал бросил тортом в «Мона Лизу»

Он не вызывал подозрения В Лувре мужчина в женском парике и на инвалидном кресле бросил кусок торта в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», передает телеканал BFMTV. В таком виде он не вызвал подозрения и смог в образе пожилой женщины близко подъехать к картине. Кроме вандализма с тортом, он также разбросал по залу лепестки роз. Он объяснил свой поступок заботой о планете и призвал «подумать о Земле».

Уточняется, что сама картина не пострадала. Она уже не в первый раз становится объектом атаки. «Мону Лизу» защищает стекло, которое сотрудники музея просто отмыли.

После произошедшего мужчина встал с инвалидной коляски и вышел из музея в сопровождении охраны.