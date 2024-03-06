Началась реставрация монумента Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах

В Севастополе приступили к ремонту и обновлению знакового для города монумента.

Строительство скульптурной композиции началось в 1981 году под руководством архитектора Николая Леонидовича Жарикова и продлилось более четверти века: памятник открыли в 2007 году.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в первую очередь здесь будут проведены комплексные противоаварийные работы. Гранитная облицовка местами отваливается, а сам памятник необходимо чистить и менять те заплатки, которые вставляли в него из черного металла, нарушая технологию.

Будут отреставрированы: пьедестал, фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, скульптурная композиция «Вечный огонь», смотровая площадка, ограждение. Планируется установить новое освещение на территории всего пространства и сделать подсветку самой скульптуры.

Реставрировать медные фигуры Солдата и Матроса планируют на месте, при помощи переносного оборудования и установки строительных инвентарных лесов, реставрация других элементов уже будет проходить в условиях мастерской.

Сквер, прилегающий к скульптуре, будет благоустроен новыми пешеходными дорожками и велосипедными парковками. Также специалисты установят новые скамейки и урны, озеленят территорию. Глава города поставил задачу завершить основные работы на объекте к 9 мая.

Напомним, ранее в Севастополе был отреставрирован обелиск «Штык и Парус».

Ольга Сурикова