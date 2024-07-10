Севгоризбирком зарегистрировал первый список кандидатов от партии на выборах в заксобрание города

Севгоризбирком зарегистрировал первый список кандидатов от политической партии на выборах в заксобрание города, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 году и им стал список ЛДПР.

Все 24 кандидата были зарегистрированы в ходе 13-го заседания севгоризбиркома.

«Хочу отметить символично, что наш список кандидатов зарегистрирован первым. Это еще раз говорит об ответственности и профессионализме нашей команды. Хочу еще раз поблагодарить севгоризбирком за честность и профессионализм, за то с какой тщательностью и скрупулезностью они относятся к своей работе», — отметил координатор СГО ЛДПР Илья Журавлев.

Также сегодня были зарегистрированы в качестве кандидатов по мажоритарном округу №6 (микрорайон Острякова) Илью Журавлева и №5 (центр города) депутата от ЛДПР Артема Гордиенко.

Всего свои списки для регистрации в севгоризбирком подали 6 политических партий: ЛДПР, Коммунисты России, Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия — патриоты — за правду, Новые люди.

Как стало известно «Севкору», партии Пенсионеров в приеме документов отказали, так как при подаче документов были нарушены требования законодательства.

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