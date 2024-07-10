Полиция Севастополя опровергла появившуюся информацию о фактах живодерства в подвале на улице Симонок

Сегодня в некоторых Telegram-каналах писали, что в подвале многоквартирного дома на улице Симонок был обнаружен подвешенный труп кошки, а также что на этой улице ранее неоднократно находили мертвых домашних животных с признаками насильственной смерти.

Также высказывалось предположение о возможной причастности к гибели кошки одного из жителей многоэтажки.

«Указанная информация, в части жестокого обращения с животным, не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе городского УМВД.

В результате проверки установлено, что обнаруженная в подвальном помещении кошка самостоятельно застряла между труб коммуникации и не смогла выбраться, что стало причиной ее гибели. Никаких порезов, следов истязания, а также других останков животных не обнаружено.

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Ольга Сурикова

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