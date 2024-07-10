Жительница Севастополя оштрафована за дискредитацию ВС России 

Местная жительница — Наталья Коваленко, работает бухгалтером, а на досуге активно постила в соцсети статьи в поддержку Алексея Навального (включен Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности), режима Зеленского, прославляла Бандеру, ненавидела все, что связано с Россией. Наших бойцов называла не иначе как оккупантами.

Активность Натальи в соцсетях была пресечена товарищем майором, женщина получила штраф 30 000 рублей по статье 20.3.3. КоАП РФ.

Ее предупредили, что далее ее может ждать уже уголовный кодекс по ст. 280.3 УК России с более серьезным штрафом или лишением свободы.

Напомним, недавно в Севастополеоштрафован 77-летний местный житель за высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

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Ольга Сурикова