Севэнерго оштрафовали за письменный «футбол»

Гендиректора Севастопольэнерго прокуратура оштрафовала за отписку.

Кара настигла энергетиков из-за того, что в ноябре 2023 года местная жительница обратилась на предприятие с просьбой убрать свалку у трансформаторной подстанции по улице Корчагина.

На что получила аргументированный ответ, что Севэнерго не занимается свалками. Ответ хоть и аргументированный, но нарушает федеральный закон, который требует в 7-дневный срок пересылать такие обращения в уполномоченный орган. Гендиректор получил штраф, акт прокурорского реагирования удовлетворен, а горхоз убрал свалку.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что главного поставщика электроэнергии в городе — предприятия ООО «Севастопольэнерго» ждет национализация.