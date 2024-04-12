Эксперты Сбера провели урок финграмотности для севастопольских учителей и школьников

Сбер провел урок финансовой грамотности и кибербезопасности для учителей и учащихся кадетского класса средней общеобразовательной школы №60 г. Севастополя. На встрече рассказали о главных правилах финансовой грамотности: как планировать и контролировать свои расходы, подбирать подходящие финансовые продукты, а также о технологиях банка, которые помогают эффективно вести бюджет.

Отдельный блок лекции посвятили кибербезопасности и защите от телефонного мошенничества: сотрудники управления безопасности Сбера рассказали о самых частых мошеннических схемах и объяснили, как не стать жертвой злоумышленников в сети, вовремя распознать обман в телефонном разговоре и избежать утечки персональных данных.

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму:

«При условии быстро развивающихся технологий и цифровизации во всех сферах жизни, к сожалению, появляются и новые способы мошенничества. Старшее и младшее поколение больше всего подвержено риску попасть в ловушку злоумышленников, поэтому мы уделяем особое внимание их защите. Дети уже с младшего возраста являются пользователями банковских карт и финансовых сервисов под контролем родителей, а в дальнейшем сами становятся проводниками в мир технологий для своих старших родственников. Поэтому особенно важно научить их правильно взаимодействовать с миром финансов, рассказать о безопасном использовании денег и защите персональных данных».