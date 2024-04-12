В центре «Мой Бизнес» города Севастополя прошёл мастер-класс «Поиск идеи для бизнеса: креативные способы и методики генерации»

Спикером мероприятия выступила Ирен Андруцкая — эксперт по корпоративным программам, фасилитатор и корпоративный коуч, которая с лёгкостью поделилась своими знаниями и опытом с участниками, раскрыв секреты успешного поиска идей для бизнеса.

В ходе мастер-класса были освещены следующие темы:

• 56 инструментов для поиска нестандартных идей от Майкла Микалко

• Анализ рынка для выявления развивающихся и перспективных ниш

• Выявление трендов и прогнозирование направлений на 2024-2025 год

• Актуальные идеи и направления в бизнесе за последние 10 лет

Участники с энтузиазмом исследовали мир бизнеса, работая в командах над стратегическим планированием, научившись видеть возможности там, где другие видят преграды!

Был организован мозговой штурм, где участники проявили свою креативность и аналитические способности для решения задачи одного из участников мастер-класса.

Этот насыщенный и познавательный опыт стал настоящим толчком для развития бизнес-идей и стратегий участников, помогая им взглянуть на свой бизнес с новой перспективы!

Мероприятие проводилось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.