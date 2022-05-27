Кипелов ответил Шевчуку на его высказывания о Родине

Для него она шире

Рок-музыкант Валерий Кипелов во время своего концерта высказал свою позицию в ответ на высказывания лидера ДДТ Юрия Шевчука, который сказал, что «родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку». Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Кипелов согласился с Шевчуком, что такое сравнение имеет место быть, но для него Родина шире: «Для меня родина — это вы, это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина».

В конце выступления рок-исполнитель, общаясь со зрителями, заявил, что «победа будет за нами».

Напомним, ранее на фронтмена ДДТ Юрия Шевчука был составлен админпротокол после концерта в Уфе. Во время своего выступления музыкант раскритиковал специальную военную операцию России на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина».

Ольга Сурикова