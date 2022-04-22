Стадион им. 200-летия Севастополя впервые примет соревнования по регби

Севастопольская городская федерация регби анонсировала соревнования, которые 28 апреля впервые пройдут на стадионе спортивного комплекса им. 200-летия Севастополя.

Обновленное регбийное поле примет 4-й тур II сезона Регбийной школьной лиги Севастополя.

«В четверг, 28 апреля, мы проведем первые официальные игры на новом и единственном в нашем городе регбийном поле стадиона им. 200-летия. Это большое событие, как для регбистов, так и для всех спортсменов Севастополя», — отметила руководитель федерации регби Наталия Самойленко.

В соревнованиях примут участие школьные команды из 13 образовательных учреждений, а также пройдет товарищеский матч регбийных команд «Чайка» и «Лидер». На открытие соревнований приглашены первые лица города.

В федерации подчеркнули, что каждый желающий может поболеть за свою команду или впервые увидеть, как играют в регби. Для болельщиков будет организована конкурсная программа, а также пройдут выступления танцевальных коллективов. Начало мероприятия в 14:30.

Напомним, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл реконструированный стадион спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя 1 июля этого года.

Финальные игры третьего тура сезона 2021/2022 севастопольской Регбийной школьной лиги прошли в марте этого года.

Дмитрий Островский