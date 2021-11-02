Бассейн СОКа им. 200-летия Севастополя закончат в следующем году

Когда именно пока не понятно

Сегодня, 2 ноября, директор департамента капитального строительства Иларион Гапицонов и генеральный директор компании-подрядчика Игорь Анацкий сообщили о возможном переносе сроков реконструкции бассейна СОКа им. 200-летия Севастополя.

«Планировали и планируем данный госконтракт закончить в этом году, но в связи с отсутствием лимитов финансирования есть такая вероятность, что госконтракт будем продлевать. Минспорт подтвердил нам возможность дофинансировать этот объект» — рассказал Гапицонов.

По словам директора капстроя, на сегодняшний момент освоено 1,3 млрд рублей из ранее заключенного государственного контракта, сумма которого составляла 1, 6 млрд рублей. Строительная готовность объекта составляет 85 %. При этом в апреле этого года государственная экспертиза одобрила увеличение стоимости реконструкции до 2,2 млрд рублей. Дополнительные средства были запрошены департаментом капитального строительства у минспорта, однако, до сих пор средства не выделены.

При этом Гопицонов рассказал, что при начале работ уже знали о том, что денег на реконструкцию может не хватить. Однако, для того чтобы не останавливать процесс реализации национального проекта было принято решение начать строительную часть, после чего планировалось получить дополнительное финансирование.

«Дело в том что проект 2017 года и для того чтобы его завершить в 2020-2021 году необходимо было применить дефляторы. К сожалению средств на дефлирование стоимости работ не было. То есть лимитами мы не были обеспечены. Сейчас все ценообразования скорректированы, поданы предложения в минстрой. Они подтверждены, они подтвердили нам, что дополнительные средства на завершение этого объекта будут выделены» — рассказал Гапицонов.

Напомним, дефлирование — операция, обеспечивающая перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих ценах, в сопоставимые постоянные цены.

Так как при заключении государственного контракта полное финансирование не было обеспечено, то из него было исключено технологическое оборудование, спортивный инвентарь, технологические присоединения. Все это планируется сделать после выделения дополнительных средств в будущем году.

Прогнозировать сроки завершения Иларион Гапицонов не стал, тем не менее сообщил, что полностью объект будет закончен за четыре месяца после поступления в город средств от министерства спорта.

По словам генерального директора компании-подрядчика ООО «Асгард» Игоря Анацкого на сегодняшний день на объекте ведутся гидроиспытания чаши бассейна, работы по устройству разводки инженерных систем, слаботочной кабельной системы, в ближайшее время поступит на строительную площадку кровельный материал и подрядчик приступит к устройству крыши. Также в процессе изготовления оконные металлоконструкции, которые планируют установить, как и выполнить благоустройство прилегающей территории до конца этого года. Сейчас на объекте, по словам Анацкого, находится 25 строителей, а на следующей неделе планируют нарастить численность рабочих до 80 человек.

Напомним, на открытии первой очереди спорткомплекса имени 200-летия Севастополя гендиректор компании-подрядчика ООО «Асгард» Игорь Анацкий рассказал, что бассейн планируется сдать до конца 2021 года.

Дмитрий Островский