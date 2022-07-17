Севастопольцы жалуются на отключенные кондиционеры в автобусах при +30° в салоне

Водитель не отреагировал на просьбу

Один из жителей Севастополя пожаловался на водителя автобуса №94, который отказался включить кондиционер, при том, что температура в салоне транспортного средства достигала +30°. Пост об этом размещен в нескольких группах социальной сети Вконтакте и мессенджере Telegram.

Пассажир рассказал, что водитель свой отказ аргументировал тем, что на часах было 19.00, однако в автобусе от этого не стало прохладнее.

«Молодой водитель, сидящий у открытого настежь окна, наверное, думал, что всем не жарко. Одна пассажир сделала замечание, остальные предпочли отмолчаться. Выйдя из автобуса и достав телефон снять номер на телефон, водитель газанул достаточно сильно… но номер снять удалось!!! До каких пор пассажиров не будут считать за людей и экономить на топливе?!»— задался вопросам автор поста.

При этом он упомянул, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев давал поручение проверять, работают ли кондиционеры в общественном транспорте.

Напомним, губернатор Михаил Развожаев давал поручение Центру управления регионом по понедельникам предоставлять аналитику жалоб от граждан, в том числе и на неработающие кондиционеры.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Инцидент Крым и Севастополь