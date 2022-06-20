Развожаев каждый понедельник будет получать отчет о работе кондиционеров в общественном транспорте

Не у всех автобусов есть климатсистемы

Работа кондиционеров в общественном транспорте Севастополя является одной из болевых проблем города в летний период. Об этом 20 июня в ходе аппаратного совещания заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Большая часть транспортных средств, задействованных в перевозках пассажиров, оснащена системой кондиционирования. И перед началом летнего сезона проверили весь подвижной состав. 90% у всех работает, есть эпизодические поломки, которые устраняются», — доложил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Он добавил, что сотрудники его департамента эпизодически выходят и проверяют состояние общественного транспорта и работу в них кондиционеров.

В свою очередь, губернатор отметил, что попросит Центр управления регионом по понедельникам давать аналитику жалоб, в том числе и по данной проблематике.

При этом Павел Иено уточнил, что все новые троллейбусы и автобусы оборудованы климатическими установками, проблемы есть только у частных перевозчиков, к которым при заключении контракта не выдвигали требование наличия климатических систем. А договор с ними закончится только в декабре 2023 года, и до этого срока оснований для его расторжения нет.

Напомним, в Севастополе в последние дни установилась жара около 30 градусов в тени, и пассажиры общественного транспорта начали жаловаться на духоту и отказ водителей включать кондиционеры.

Ольга Сурикова