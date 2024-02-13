ФСБ задержала двух крымчан, вымогавших миллион рублей у бизнесмена

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Феодосии, которые вымогали деньги у предпринимателя, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

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«Один из членов группы задержан с поличным сотрудниками УФСБ при получении от предпринимателя части денежных средств в размере 150 тысяч рублей. Второй фигурант попытался скрыться от органов следствия и суда, но был задержан оперативниками на одной из животноводческих ферм пгт Береговое», – говорится в сообщении ведомства.

В спецслужбе уточнили, что злоумышленники под угрозой расправы вымогали у бизнесмена миллион рублей за долю в бизнесе или право собственности на оборудование, стоимость которого составляет около 4,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 (вымогательство группой лиц с применением насилия в крупном размере) УК России. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ольга Сурикова