Севастополь 26-й в стране и 4-й в ЮФО по качеству жизни

Севастополь в 2023 году сохранил 26-ю строчку в рейтинге регионов России по качеству жизни. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

Они рассматривали 11 показателей, в том числе уровень доходов, занятость, жилищные условия, демографическая ситуацию и пр.

Регионы Южного федерального округа в рейтинге качества жизни в большинстве занимают удовлетворительные позиции. Краснодарский край и Ростовская область входят в первую десятку и занимают 4-е и 9-е места соответственно.

Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. В первую десятку также входят: Краснодарский край, Республика Татарстан, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ростовская область и Самарская область.

По сравнению с предыдущим годом состав первой десятки практически не изменился. В ее состав вошла Ростовская область, которая поднялась с 15 места в рейтинге – 2022 до 9 в рейтинге – 2023, а покинула первую десятку Белгородская область, которая опустилась с шестого на одиннадцатое место.

Напомним, Севастополь занял 64 строчку в итоговом рейтинге регионов России за 2023 год по версии РИА-Рейтинг.