Развожаев пригласил студенческие отряды на стройки ФЦП

Губернатор принял от студентов бойцовку

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с участниками движения Российских студенческих отрядов и предложил им подзаработать летом на строительных объектах ФЦП.

«В этом году в Севастополе идет масштабное строительство объектов ФЦП. Будет здорово, если наши студотряды будут работать на севастопольских объектах. Это правильная история, колоссальный опыт и возможность заработка на время летних каникул», – цитирует пресс-служба правительства Михаила Развожаева.

Отмечается, что прошлым летом студотряды работали на раскопках в Херсонесе, на месторождении в Якутии, участвовали в строительстве самого высокого небоскреба Европы в Санкт-Петербурге, работали в детских лагерях. Во время пандемии присоединились к акции взаимопомощи «Мы вместе». За этот вклад губернатор наградил особо отличившихся благодарственными письмами.

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В настоящее время движение студотрядов в Севастополе насчитывает 600 человек. Севастопольское региональное отделение РСО является самой многочисленной молодежной организацией региона. Через студенческие отряды Севастополя прошли более 2 тысяч студентов.

Встреча с губернатором была приурочена к празднованию дня РСО.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова