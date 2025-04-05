Севастопольцы взяли «серебро» и «бронзу» на открытом чемпионате России по плаванию в Казани

Дмитрий Андреев и Владимир Бурцев — ветераны спорта ЦСКА/Севастополь. Но наши «армейцы» и молодым не уступят!

Дмитрий Андреев завоевал серебряную медаль в категории 60-64 года при заплыве на 200 метров (02.50.24), а также «бронзу» в дистанции на 1500 метров (результат 21.48.70) и 100 метров (01.17.67).

Владимир Бурцев постарше коллеги на добрый десяток лет, но точно не слабее!

Три бронзовых медали: баттерфляй 50 метров (52.02), брасс 100 метров (1.56.67) и брасс 200 метров (4.17.70).

Славу морского города подтвердили — пример молодым! Армейская школа! ЦСКА! Команда молодости нашей! Не стареют ни душой ни телом наши ветераны!

Фото: страница «ВКонтакте» Дмитрий Андреев

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города