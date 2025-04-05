Севастопольский школьник победил в фотоконкурсе МЧС России

Юный севастополец Максим уверенно победил в фотоконкурсе МЧС России и получил предложение посетить с мамой 1-ю пожарно-спасательную часть города-героя, сообщили в региональном МЧС. Победителю вручили подарки, в том числе и сладкие.

Пожарный Дмитрий Борисов провел экскурсию по подразделению, а также обеспечил возможность полного погружения в работу пожарных: примерили рабочую одежду, средства защиты от огня, проверили работу спецоборудования. А в завершении устроили тест-драйв автомобиля МЧС.

Вот так и выбирают профессию с детства! Эмоции порождают мечту! Как думаете кем решил в будущем стать Максим?

Фото: МЧС Севастополя

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