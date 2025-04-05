Авто севастопольского омбудсмена трижды «оторвалось» от пикирующих дронов

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай совместно с уполномоченным по правам человека в Запорожской области Николаем Мирошниченко возвращались с семинара, находясь недалеко от линии боевого соприкосновения.
Машина была гражданской, однако украинских дроноводов это не остановило.
Омбудсмены и водитель сохраняли спокойствие, несмотря на серьезную опасность. Водитель максимально увеличил скорость и вышел из зоны поражения.
Павел Буцай поблагодарил правительство Запорожской области за предоставленную современную, скоростную машину и детектор дронов.
Видео: страница Павла Буцая «Вконтакте»