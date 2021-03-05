В правительстве заверяют: на новом водозаборе внештатных ситуаций не было

У Развожаева отреагировали на слухи о прорыве в новых трубах, идущих к Бельбеку

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Пусконаладка водозабора на реке Бельбек идёт штатно. Такое заявление вице-губернатора Николая Жигулина приводит пресс-служба правительства Севастополя.

Данное сообщение появилось скорее всего после публикации в некоторых ТГ-каналах фотографий больших луж в районе Камышлов, где проходит новый водовод от водозабора, и автор которых предположил, что это прорвало недавно проложенные трубы к р. Бельбек.

Фото: Telegram/Дионис Терруарович Апостолаки

«Сегодня четвертый день пусконаладочных работ на водозаборе р. Бельбек. Автоматика показывает себя хорошо, все идёт по графику. Никаких внештатных ситуаций на завершенном объекте не зафиксировано», – подчеркнул Жигулин.

Как уже сообщалось, водозабор на реке Бельбек заработал с 1 марта в режиме пусконаладки.

Гидротехнические сооружения на реке Бельбек с водоочистными сооружениями, водопроводными насосными станциями и ковшовым водозабором предполагает переброску паводковых вод в Днепровский водовод.

Ольга Сурикова