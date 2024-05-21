Севастопольцы выбрали пространства, которые благоустроят в 2025 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»:

— зелёная зона в районе дома №212 по проспекту Генерала Острякова;

— территория в районе остановки «Кинотеатр «Океан»;

— сквер Героев Советского Союза по улице Героев Севастополя (Нахимовский МО)

— сквер в районе дома №52 по улице Крестовского;

— набережная в Андреевке;

— зелёная зона в районе дома №82 по улице Севастопольской в Верхнесадовом;

— территория по улице Авиаторов в Каче (парк возле ДОФа);

— территория в районе дома №23 по улице Животноводов в Новобобровке;

— зелёная зона в районе дома №15 по улице Сахалина в Родном;

— территория сквера «Центральный» напротив дома №14 по улице Яблочкова в Инкермане.

Напомним, что голосование проходило с середины марта до конца апреля. Сейчас специалисты разработают проекты благоустройства и представят их на обсуждение севастопольцам.