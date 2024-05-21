Бывший командующий 58-й армией Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве

Z-каналы сообщают об аресте генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа.

Против Попова возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, которую приводит телеграм-канал «Два майора», он организовал схему по продаже металлоизделий, купленных для строительства укреплений в Запорожской области, вместе с предпринимателем из Кубани и другим офицером Южного военного округа.

Попова подозревают в продаже более двух тысяч тонн металла за пределы региона. Приблизительная сумма ущерба — более 100 млн рублей

17 мая 235-й военный гарнизонный суд отправил Попова в СИЗО на два месяца. Официальной информации об аресте нет, но на сайте 235-го гарнизонного суда обнаружены две карточки, датированные 17 мая, с засекреченной информацией. Арест одного из фигурантов уже обжалован.