Послевкусие несостоявшихся крымских протестов: что будет дальше?

К чему приведет усиление майданной активности на полуострове – коротко о главном

В прошедшие выходные практически незаметно для крымчан в Симферополе и Севастополе прошли несанкционированные митинги в поддержку так называемого «берлинского пациента». Были они немногочисленными и закончились задержанием провокаторов правоохранительными органами. Собственно, цель организаторов митингов именно такой и была: устроить провокации и быть задержанными правоохранителями. К слову, как человек, переживший два украинских майдана, свидетельствую: полиция вела себя не просто корректно, а даже слишком уж мягко, пишет KP.RU

30 протестующих фриков – это, конечно, мизер для полумиллионного Севастополя. Меньше, чем ничего. Но мы имеем дело с высоким политическим сезоном – грядут выборы в Госдуму – а это значит, что Запад будет вкладывать в антигосударственные протесты беспрецедентные средства и идти на любые провокации ради дестабилизации ситуации в стране.

К чему же приведет возможный рост майданной активности в Крыму накануне выборов? Пройдемся по пунктам.

Фото: KP.RU

Во-первых, усиление активности сторонников «берлинского пациента», безусловно, актуализирует политическую повестку на полуострове и мобилизует сторонников власти перед лицом понятной для каждого севастопольца и крымчанина угрозы – майдана. Никто не захочет повторения этого ужаса уже в российском Крыму.

Во-вторых, так называемая системная оппозиция (КПРФ, ЛДПР, вновь созданное объединение СР/За правду!/»Патриоты России», а также «Новые люди») будут демобилизованы из-за отсутствия собственной повестки в политическом сценарии «Власть против майдана». Выступать против власти – прослыть майданщиком. Поддерживать власть в её борьбе с переворотом – голоса уйдут «Единой России». В общем, ситуация для оппозиционных партий патовая. Правильнее для них будет провести не содержательную, а формальную рекламную избирательную кампанию, собрав остатки своего ядерного электората без особых потерь и рисков.

В-третьих, выбранный властью курс на прозрачность и легитимность выборов выбивает из-под ног прозападных сил фундамент и лишает их большинства аргументов. Создание «Независимого общественного мониторинга», подготовка целой армии наблюдателей, увеличение количества

камер на избирательных участках говорят об эволюции российской избирательной системы и готовности противостоять внутренним и внешним вызовам.

В-четвертых, раскачка протеста и актуализация политической повестки приведет значительную часть неопределившихся избирателей к решению присоединиться к сильному – к власти, которая подавляет майданный протест и, соответственно, отдать свои голоса за партию власти.

В-пятых, неминуемые грубые попытки Украины влиять на информационное поле полуострова приведут к усилению антимайданных настроений и, опять же, усилению позиций власти.

Что еще надо отметить в свете вышесказанного.

Лоялисты и охранители очень быстро прогрессируют в использовании современных интернет-коммуникаций, а на некоторых цифровых фронтах успешно бьют оппозицию. Главы регионов эффективно используют свои страницы в социальных сетях как прямые и оперативные каналы коммуникации с жителями, что значительно снижает градус протеста и социальную напряженность.

Есть уверенность, что главы крымских регионов Развожаев и Аксенов в ближайшее время будут транслировать антимайданные месседжи за пределы полуострова – их авторитет позволяет это делать.

Также на антимайданной волне будут реставрированы некоторые идеи прошлых лет – «КрымНаш» снова станет популярным мемом, а «бандеровец» и «майданутый» — страшным оскорблением.

Вот так. Нас ждет интересный политический сезон, в ходе которого Россия окончательно сформулирует свои внутригосударственные интересы и приоритеты, а также завершит формирование политической нации.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com

Сергей Юхин, писатель, политолог