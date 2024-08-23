Севастопольцы в течении недели отдали аферистам около 8 млн рублей

С такой суммой распрощались шестеро жителей города, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

Так, 54-летняя преподаватель местного университета перевела на «безопасный счет» 1,2 млн рублей. Более того, после этого неизвестные уговорили ее взять кредит и перевести еще 1,9 млн рублей на тот же банковский счет. Таким образом она лишилась 3,1 млн рублей.

По той же схеме 56-летний газосварщик сначала перевел более 500 тысяч руб, а затем взял кредит на 1,7 млн и отправил их тот же счет. Еще одна потерпевшая – 55-летняя сотрудница одного из музеев города, которая отправила мошенникам 200 тысяч рублей.

И 73-летняя пенсионерка перевела на «резервный» счет 1,8 млн рублей.

Еще одну 46-летнюю жительницу Севастополя звонок застал врасплох, она поверила аферистам, взяла кредит на сумму более 287 тысяч рублей, и отправила их указанный счет. Еще один 59-летний севастополец взял в кредит более 560 тысяч рублей, чтобы отправить их неизвестным.

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Ольга Сурикова