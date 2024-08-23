ЛДПР разгромила «Чайку» и укрепила лидерство в чемпионате Севастополя!

Команда ЛДПР продолжает победное шествие по турнирной сетке чемпионата Севастопольской любительской футбольной лиги 5х5. В матче 7-го тура наши ребята не оставили шансов соперникам из МФК «Чайка», разгромив их со счетом 10:2.

Лучшим игроком встречи признан Владислав Четыркин, вновь продемонстрировавший свои бомбардирские качества. Кстати, Владислав Четыркин и еще один нападающий ЛДПР Владислав Чмырёв делят первое и второе места в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Победа позволила ЛДПР укрепить лидерство в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 4 очка.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина