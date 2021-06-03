Коронавирус в Севастополе стал отступать

Умер один человек

В Севастополе по состоянию на 3 июня зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

24 человека выписаны после выздоровления от COVID-19.

Умер один человек в возрасте 75 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 014 человек. В настоящий момент выздоровели 13 745 человек, 687 умерли.

Под наблюдением находится 286 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.