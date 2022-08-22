Севастопольцы, переболевшие COVID-19, тяжелее переносят новое заражение коронавирусом

В Севастополе 6 недель растет количество заболевших COVID-19, а горожане, ранее переболевшие COVID-19, тяжелее переносят новое течение болезни, об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Кулагин.

«К сожалению, еще в группе риска находятся люди, которые уже переносили коронавирусную инфекцию. Они тяжелее переносят, чем те, которые раньше не переносили. Основной симптом – боль в горле, головная боль и заложенность носа. Кашель реже встречается», — рассказал Кулагин.

Также заместитель губернатора рассказал, что на прошлой неделе темпы распространения выросли в 2 раза, однако в депздраве ждут спада заболеваемости.

В правительстве рекомендуют севастопольцам носить маски, но губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что обязательное их ношение пока вводить не планируется.

Напомним, в Севастополе за 7 дней с 5 по 11 августа выросло количество новых случаев COVID-19 на 38%. Такие данные следуют из ежедневных сводок правительства Севастополя.

Дмитрий Островский