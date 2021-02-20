Аксенов требует увольнения подрядчика «Тавриды»

Глава республики Крым Сергей Аксенов требует увольнения подрядчика, отвечающего за содержание трассы «Таврида», написал он на своей странице Facebook.

Сергей Аксенов настаивает, что подрядчик не справился с уборкой снега с дороги, автомобилисты стояли в пробках по пять-шесть часов из-за чего, в частности, было принято решение на время закрыть проезд по трассе.

«Готовлю обращение в федеральные органы власти, решением которых был выбран этот подрядчик. К сожалению, на трассе мы видим только 10 комбинированных дорожных машин (КДМ), хотя подрядчик рассказывает о 24. При этом по всей территории Республики Крым работает 127 КДМ, они занимаются расчисткой снега», – поделился глава Крыма со своими подписчиками.

Напомним, севастопольцы и Крымчане делились видео сильного снегопада, которым делал практически невозможным движение на трассе «Таврида» и по другим дорогам полуострова.

Видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. Крым/vk.com

Ольга Сурикова