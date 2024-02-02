Севастопольцы смогут послужить в армии до 50 лет

В госдуму внесен законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство.

В пояснительной записке к документу сообщается, что в настоящее время, как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, по действующему законодательству который составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство Российской Федерации.

Разработчики законопроекта отмечают, что во время рейда летом 2023 года в Петербурге силовики доставили в военкоматы для постановки на учет более 100 «выходцев из других стран».

«Это немыслимые цифры, полученные в результате двухдневного рейда», — сказано в пояснительной записке.

Напомним, в июле прошлого года Госдума приняла закон, устанавливающий границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет.