Севастопольцы сегодня смогут посмотреть двойной звездопад 

В ночь с 30 на 31 июля жители России станут свидетелями редкого астрономического явления — одновременного пика активности двух метеорных потоков. Согласно прогнозам специалистов, в небе можно будет увидеть до 30 метеоров в час, причем для наблюдения не потребуется специальное оборудование.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения сложатся в южных регионах страны. Лучшая видимость ожидается в Севастополе, Краснодарском крае, Астрахани, Ростове-на-Дону, Волгограде и на Кавказе, где погодные условия будут наиболее подходящими для астрономических наблюдений.

Также в августе еще грядет традиционный августовский метеорный поток Персеиды, который считается одним из самых зрелищных в году.

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