В районе Казачьей бухты начинается строительство новой дороги  

О строительстве новой дороги «Проезда ул. Лиговская–ул. Бухта Казачья» сообщил и.о. вице-губернатора Павел Иено.
Сейчас приступили к благоустройству подъездных дорог, ведущих к новому многофункциональному культурно-досуговому центру «Бухта Казачья», школе и поликлинике.
Подрядчик обустраивает ливневую канализацию, после чего будет обновлено дорожное полотно, восстановлены бордюры и часть тротуара.
Дороги должны привести к нормативному состоянию к началу учебного года — 1 сентября.
На улице Лиговской и Бухта Казачья работают археологи.
Протяженность нового проезда почти 1,2 км. Проект включает в себя двухполосную проезжую часть, широкие тротуары, наружное освещение, заездные карманы и парковочные места.
Новый проезд будет примыкать к социально-значимым объектам густонаселенного микрорайона: поликлинике, двум общеобразовательным школам и новому культурному центру.
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Ольга Сурикова
Фото: Павел Иено/Telegram