Адвокаты Игоря Стрелкова просят отправить его на СВО

Защитники Игоря Стрелкова, бывшего руководителя ДНР, получившего четырехлетний срок в колонии, намерены обратиться с просьбой направить его служить в зону СВО. Об этом сообщает РБК.

В начале года Стрелков был осужден к четырем годам заключения за экстремистскую деятельность, связанную с его сообщениями в телеграм-канале. Приговор был обжалован, и ожидается, что апелляционное слушание состоится 15 мая.

В поддержку апелляции защита представила разрешение одного из военных подразделений в ДНР заключить договор с Стрелковым. В материалах для прессы указано, что его готовы взять на должность командира взвода. Правозащитники отметили, что хотя действует закон, запрещающий отправлять на военную службу лиц, осужденных за экстремизм, Стрелков сможет участвовать в боевых действиях, если получит помилование от президента или если приговор будет.