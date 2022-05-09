Севастопольцы сами привели в порядок ДОТ 177

Партийцы Нахимовского отделения ЛДПР традиционно привели в порядок территорию долговой огнеметной точки 177 артдивизиона ЧФ на улице Горпищенко.

Координатор Нахимовского отделения ЛДПР Наталия Самойленко, а также Галина Резниченко, Валерий Стрюков, Юрий Дубков и активисты ЛДПР облагородили ДОТ, покрасив его и очистив от мусора.

Члены ЛДПР призывают севастопольцев бережно относиться к памятным местам в городе. И помнить о подвигах тех, кому мы благодарны за мирное небо над головой.

Кристина Ветер

Фото: Наталия Самойленко