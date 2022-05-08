Полиция Севастополя почтила память, героев погибших в годы Великой Отечественной войны

Памятное мероприятие проходило в преддверии Дня Победы у мемориала сотрудникам органов внутренних дел – защитникам города в годы Великой Отечественной войны, на площади Восставших.

В церемонии приняли участие начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко, заместители начальника УМВД, сотрудники и кадеты органов внутренних дел, представители ветеранской и профсоюзной организаций.

Почётными гостями мероприятия были первый заместитель Губернатора города Севастополя Алексей Парикин, сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева, вице-спикер законодательного собрания Илья Журавлев, члены Общественного совета при УМВД протоиерей Алексей Петренко и Наталья Терещенко, руководители силовых и правоохранительных ведомств Севастополя.



В канун празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники митинга вспомнили о тех, кто на протяжении 4 лет – с 1941 по 1945 годы с оружием в руках, на заводах, на фабриках и в полях ковали Победу.

«Сотрудники МВД внесли свой значимый вклад в победу над фашизмом. В Севастополе помнят и чтят подвиги милиционеров в годы обороны города. С первых минут войны сотрудники МВД принимали участие в разборке завалов, организовали эвакуацию детей из города. Именно милиция занималась организацией строительства оборонительных укреплений города, а также эвакуацией горожан, боролась с мародерами и диверсантами», — отметил вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Среди героев – сотрудники органов внутренних дел Севастополя. Память об их подвигах золотыми буквами увековечена на гранитных плитах мемориала. 2 июля 2021 года Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев открыл мемориал сотрудникам милиции, защищавшим Севастополь и погибшим в годы Великой Отечественной войны.



Подвиг павших на полях сражений присутствующие почтили минутой молчания.

Первым на митинге выступил начальник УМВД России по г. Севастополю Павел Гищенко. Он отметил, что День Победы по праву считается важнейшим праздником для каждого гражданина Российской Федерации.

«По традиции, 9 мая во многих городах России состоятся торжественные мероприятия, а пока парадные расчеты проводят генеральные репетиции, военнослужащие наводят финальные штрихи в строевой выправке и готовят военную технику к торжественному маршу, мы собрались для того, чтоб отдать дань памяти нашим героическим предкам», — сказал Павел Гищенко.

Выступая перед присутствующими, сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева подчеркнула, что стойкость защитников Севастополя во время Второй обороны города стали ярким примером мужества и беззаветного служения своей Родине.

Первый заместитель Губернатора города Севастополя Алексей Парикин рассказал о героях Великой Отечественной войны, которые ценой собственных жизней сражались с фашистскими захватчиками ради Великой Победы.

После выступления всех почётных гостей венценосная группа УМВД возложила венок к мемориалу, а затем к церемонии присоединились остальные участники мероприятия, которые возложили к памятнику цветы.

Свою дань уважения героям Великой Отечественной войны также отдали кадеты органов внутренних дел. Учащиеся кадетских классов присутствовали на митинге с портретами ветеранов «Бессмертного полка».

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

Дмитрий Островский